Apple умышленно ухудшит iPhone

9to5Mac: Apple добавит в iPhone 16 Pro два терабайта памяти, но снизит скорость

В следующем поколении iPhone Apple добавит версию с двумя терабайтами встроенной памяти. Об этом сообщает издание 9to5Mac.

Журналисты медиа сослались на отчет корейского инсайдера под ником yeux1122. По словам специалиста, iPhone 16 Pro будет иметь версию с двумя терабайтами встроенной памяти. Смартфон будет использовать флеш-память стандарта Qual Level Cell (QLC).

По словам авторов издания, актуальные телефоны Apple имеют максимум один терабайт встроенной памяти. Также они отметили, что QLC в сравнении с форматом TLC имеет более низкую скорость чтения и записи. Таким образом, американская компания может умышленно ухудшить iPhone.

Причина, по которой Apple выберет накопители QLC, заключается в дешевизне компонентов. Таким образом, корпорация может заметно сэкономить на производстве флагманов. Судя по всему, версию с двумя терабайтами встроенной памяти получат только смартфоны iPhone 16 Pro и 16 Pro Max. Выход устройств должен состояться в сентябре.

В середине января аналитик Джефф Пу заявил, что компания Apple увеличит минимальный объем оперативной памяти в своих смартфонах. Все аппараты линейки iPhone 16 должны получить восемь гигабайт оперативной памяти.