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23:45, 21 января 2024Силовые структуры

Бастрыкин потребовал доклад о расследовании столкновения самолета в Афганистане

Глава СК потребовал доклад о расследовании столкновения самолета в Афганистане
СюжетАвиакатастрофы в России

Фото: Bulkin Sergey / News.ru / Global Look Press

Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин потребовал доклад о проведении расследования уголовных дел, связанных со столкновением пассажирского самолета, потерпевшего крушение в Афганистане «с дополнительными гражданами на борту». Об этом сообщается в пресс-службе Следкома в Telegram.

Доклад представит руководитель Западного межрегионального следственного управления на транспорте (МСУТ) Павел Выменец.

21 января стало известно, что направлявшийся в Москву индийский самолет Falcon 10 разбился на территории Афганистана. Причиной крушения лайнера с шестью пассажирами на борту стала техническая неисправность — во время полета отказали два двигателя.

Выживших после авиакатастрофы передали движению «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация). Уточняется, что пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

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