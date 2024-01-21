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12:42, 21 января 2024Спорт

Бегун умер после участия в марафоне

30-летний мужчина умер после марафона в Гонконге, 30 человек госпитализировали

Фото: Unsplash

Бегун умер после участия в марафоне Standard Chartered Hong Kong Marathon в Гонконге. Об этом сообщила радиостанция RTHK.

По информации источника, 30-летний мужчина потерял сознание, когда возвращался домой после соревнований. Ему стало плохо по дороге в метро, он был доставлен в больницу. Врачи оказали ему первую помощь, однако он скончался. Отмечается, что у еще одного участника соревнований произошла остановка сердца, но его удалось спасти.

Также источник заявил, что госпитализированными после соревнований оказались более 30 человек. Кроме того, 842 спортсмена получили мелкими травмы, такие как ушибы и растяжения.

Standard Chartered Hong Kong Marathon проводится ежегодно с 1997 года. Его дистанция составляет 42 километра. На момент проведения турнира 2024 года условия его проведения были благоприятными.

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      Анастасия Борисова
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