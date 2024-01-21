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19:11, 21 января 2024Бывший СССР

Российский полковник высказался о возможностях Украины без новой мобилизации

Полковник Кошкин: без мобилизации Украина продержится несколько месяцев

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Киев без новой волны мобилизации продержится несколько месяцев, считает военный эксперт, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин. В разговоре с «Лентой.ру» он высказался о возможностях Украины противостоять России на фронте.

«Сейчас у них много проблем, которые они не могут решить. Им нужны деньги, вооружение, боеприпасы. Это все пока что находится в режиме очень тонких, маленьких, небольших ручейков — не так, как это было, когда Соединенные Штаты отваливали денежный дождь, вооружение, боевую технику. Сейчас в значительной степени приходится скрести по сусекам. Если не будет [новой мобилизации], продержатся несколько месяцев, а то и меньше», — сказал он.

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В интервью Financial Times (FT) глава Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов заявил, что продолжать боевые действия без мобилизации немыслимо. По его словам, Киев ощущает нехватку военнослужащих.

В то же время президент республики Владимир Зеленский в беседе с Channel 4 назвал законопроект о мобилизации «важным, разумным и справедливым». «Если не хватает людей натренированных, профессиональных, то надо дать инструмент, чтобы они могли мобилизовать часть общества и подготовить ее», — пояснил политик. Он добавил, что не видит необходимости привлекать к боевым действиям еще 500 тысяч человек. По словам лидера страны, пока не ясно, есть ли деньги на финансирование увеличения армии.

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