Российский полковник высказался о возможностях Украины без новой мобилизации

Полковник Кошкин: без мобилизации Украина продержится несколько месяцев

Киев без новой волны мобилизации продержится несколько месяцев, считает военный эксперт, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин. В разговоре с «Лентой.ру» он высказался о возможностях Украины противостоять России на фронте.

«Сейчас у них много проблем, которые они не могут решить. Им нужны деньги, вооружение, боеприпасы. Это все пока что находится в режиме очень тонких, маленьких, небольших ручейков — не так, как это было, когда Соединенные Штаты отваливали денежный дождь, вооружение, боевую технику. Сейчас в значительной степени приходится скрести по сусекам. Если не будет [новой мобилизации], продержатся несколько месяцев, а то и меньше», — сказал он.

В интервью Financial Times (FT) глава Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов заявил, что продолжать боевые действия без мобилизации немыслимо. По его словам, Киев ощущает нехватку военнослужащих.

В то же время президент республики Владимир Зеленский в беседе с Channel 4 назвал законопроект о мобилизации «важным, разумным и справедливым». «Если не хватает людей натренированных, профессиональных, то надо дать инструмент, чтобы они могли мобилизовать часть общества и подготовить ее», — пояснил политик. Он добавил, что не видит необходимости привлекать к боевым действиям еще 500 тысяч человек. По словам лидера страны, пока не ясно, есть ли деньги на финансирование увеличения армии.