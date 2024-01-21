«Нехватка ощутима». Глава разведки Украины признал невозможность воевать дальше без мобилизации

Глава ГУР Буданов заявил о невозможности обойтись без мобилизации на Украине

Руководитель Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов в интервью Financial Times признал, что республика не сможет продолжать вести боевые действия без дополнительной мобилизации.

Немыслимо даже думать, что мы сможем обойтись без [дополнительной] мобилизации. Нехватка [военнослужащих] ощутима Кирилл Буданов глава ГУР Украины

В то же время Буданов опроверг утверждения о том, что летнее контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) полностью провалилось. Он отказался считать произошедшее катастрофой. Глава ГУР заверил, что республика продолжит наносить удары по территории России, несмотря на опасения Запада из-за возможной эскалации конфликта.

Фото: Kuba Stezycki / Reuters

В беседе с изданием Буданов заявил, что 2024 год будет тяжелым для страны. Несмотря на то, что государство неминуемо столкнется со сложностями, четких прогнозов для ВСУ глава украинской разведки давать не стал.

Зеленский назвал закон о мобилизации справедливым

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу Channel 4 назвал законопроект о мобилизации «важным, разумным и справедливым». По его словам, военнослужащие нуждаются в замене.

Если не хватает людей натренированных, профессиональных, то надо дать инструмент, чтобы они могли мобилизовать часть общества и подготовить ее Владимир Зеленский президент Украины

Глава государства отметил, что попавший под мобилизацию гражданин должен знать, куда его направят и насколько подготовят.

Ранее Зеленский уже призывал уехавших из страны мужчин вернуться и помочь своей родине. Он добавил, что не призывает всех идти на фронт, экономика страны также нуждается в поддержке.

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Украинские власти работают над законопроектом о мобилизации

26 декабря кабинет министров Украины внес в Раду законопроект о мобилизации. Документ вызвал отрицательные отзывы со стороны как общественности, так и военных. Так, уполномоченный парламента по правам человека Дмитрий Лубинец назвал противоречащими конституции страны некоторые положения законопроекта.

8 января в Верховной Раде объявили, что исходный законопроект отправлен на доработку. Народный депутат Украины Ярослав Железняк уточнил, что было внесено пять версий законопроекта, четыре из которых подготовлены как альтернатива правительственному документу.

11 января Министерство обороны Украины подготовило новую редакцию законопроекта. Ведомство учло все замечания, которые поступили после внесения документа в Раду в конце прошлого года. 17 января парламент Украины передал кабмину страны замечания к скандальному законопроекту.