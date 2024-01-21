Глава украинской разведки назвал 2024 год тяжелым для страны

Глава ГУР Украины Буданов назвал 2024 год тяжелым для страны

Руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что 2024 год будет тяжелым для страны. Его цитирует Financial Times (FT).

«Говорить, что все хорошо, — это неправда», — приводит слова Буданова издание.

Обозреватели также отметили, что, несмотря на то что глава ГУР осознает, что государство неминуемо столкнется со сложностями в текущем году, четких прогнозов для Вооруженных сил Украины (ВСУ) он не дает.

В январе Буданов пригрозил НАТО конфронтацией с Россией, которая ждет альянс в случае прекращения помощи Киеву.

Ранее главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен раскритиковали за предложение вновь выделить 50 миллиардов евро в качестве помощи Украине.