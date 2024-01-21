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13:24, 21 января 2024Бывший СССР

Глава украинской разведки назвал 2024 год тяжелым для страны

Глава ГУР Украины Буданов назвал 2024 год тяжелым для страны

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что 2024 год будет тяжелым для страны. Его цитирует Financial Times (FT).

«Говорить, что все хорошо, — это неправда», — приводит слова Буданова издание.

Обозреватели также отметили, что, несмотря на то что глава ГУР осознает, что государство неминуемо столкнется со сложностями в текущем году, четких прогнозов для Вооруженных сил Украины (ВСУ) он не дает.

В январе Буданов пригрозил НАТО конфронтацией с Россией, которая ждет альянс в случае прекращения помощи Киеву.

Ранее главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен раскритиковали за предложение вновь выделить 50 миллиардов евро в качестве помощи Украине.

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      Анастасия Астахова
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