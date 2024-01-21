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19:41, 21 января 2024Россия

Драка на ножах из-за девушки в хиджабе в российском городе попала на видео

В Махачкале началась драка на ножах из-за девушки в хиджабе

В одном из клубов в Махачкале началась драка из-за девушки, танцевавшей в хиджабе. Об инциденте в российском городе стало известно Telegram-каналу Mash Gor.

Один из посетителей клуба по имени Ирасхан сделал замечание мужу девушки, после чего развязалась потасовка, попавшая на видео. Во время драки раскритиковавший внешний вид девушки мужчина достал нож и ранил троих человек. Двое пострадавших сейчас находятся в больнице. Ирасхана задержали сотрудники правоохранительных органов.

Ранее в Москве двое мужчин избили и изрезали соседа. Нападение произошло после драки собак россиян во дворе жилого дома. Местный житель вышел на прогулку со своим питомцем и встретил соседа с двумя чихуахуа. Животных сцепились, спровоцировав словесную перепалку между хозяевами. Владелец чихуахуа вернулся домой и попросил мужа сестры помочь разобраться с оппонентом.

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      Александра Качан
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