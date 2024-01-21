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16:45, 21 января 2024Россия

Газовый терминал в Усть-Луге приостановил работу после пожара

«Ъ»: газовый терминал «Новатэка» в Усть-Луге приостановил работу после пожара

Фото: Светлана Шевченко / РИА Новости

Газовый терминал компании «Новатэк», расположенный рядом с Морским торговым портом в Усть-Луге Ленинградской области, приостановил работу после пожара. Об этом сообщили в пресс-службе компании, передает «Коммерсант» («Ъ»).

«По предварительной информации, возгорание стало следствием внешнего воздействия. Пострадавших, угрозы жизни и здоровью людей нет», — сообщили в компании.

Сообщается, что в настоящее время пожар локализован, специалисты служб оперативного реагирования и МЧС контролируют остаточное выгорание углеводородного сырья.

О пожаре на газовом терминале стало известно утром 21 января. Позже в сети появились видео, на которых видно, как над предприятием пролетает дрон самолетного типа.

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      Алевтина Запольская
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