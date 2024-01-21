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17:43, 21 января 2024Экономика

Израиль передаст замороженные средства Палестины в Норвегию

Израиль передаст Норвегии замороженные средства Палестинской автономии

Фото: IMAGO / Globallookpress.com

Израиль передаст Норвегии на хранение замороженные средства, которые предназначены для Палестины. Такое решение приняло правительство Израиля, сообщает The Times of Israel.

Израиль решил передать деньги, которые ежемесячно собирает от имени Палестинской автономии (ПА),— это происходит по Парижскому протоколу. По информации издания, Осло сможет передать ПА средства только с одобрения Тель-Авива.

В свою очередь, источник Haaretz в израильском правительстве уточнил, что такое решение Тель-Авива должно вынудить руководство Палестинской автономии согласиться на получение только части собранных средств.

Ранее военно-политический кабинет Израиля утвердил план заморозки палестинских финансовых средств, предназначенных для сектора Газа. Кабинет министров распорядился остановить денежные переводы ПА, предназначенные для сектора Газа.

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      Анастасия Шейкина
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