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22:44, 21 января 2024Спорт

Ковальчук оценил шансы Овечкина побить рекорд Гретцки

Илья Ковальчук заявил, что Александр Овечкин побьет рекорд Уэйна Гретцки

Фото: Shaun Best / Reuters

Нападающий московского «Спартака» Илья Ковальчук оценил шансы форварда «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина побить рекорд Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает Metaratings.

По словам россиянина, он очень переживает за соотечественника. «Самое главное ему расслабиться и заниматься любимым делом. Вокруг много шумихи, которая иногда мешает. Саша — опытный парень, знает, как вести себя в таких ситуациях. Я уверен, что он побьет рекорд», — отметил Ковальчук.

Овечкин в нынешнем сезоне забросил восемь шайб. Сейчас в его активе 830 голов, он отстает от Гретцки на 64 шайбы.

40-летний Ковальчук в нынешнем сезоне возобновил карьеру. В 10 матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) он забросил четыре шайбы и сделал одну результативную передачу.

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      Алексей Гусев
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