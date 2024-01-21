Ковальчук оценил шансы Овечкина побить рекорд Гретцки

Илья Ковальчук заявил, что Александр Овечкин побьет рекорд Уэйна Гретцки

Нападающий московского «Спартака» Илья Ковальчук оценил шансы форварда «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина побить рекорд Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает Metaratings.

По словам россиянина, он очень переживает за соотечественника. «Самое главное ему расслабиться и заниматься любимым делом. Вокруг много шумихи, которая иногда мешает. Саша — опытный парень, знает, как вести себя в таких ситуациях. Я уверен, что он побьет рекорд», — отметил Ковальчук.

Овечкин в нынешнем сезоне забросил восемь шайб. Сейчас в его активе 830 голов, он отстает от Гретцки на 64 шайбы.

40-летний Ковальчук в нынешнем сезоне возобновил карьеру. В 10 матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) он забросил четыре шайбы и сделал одну результативную передачу.