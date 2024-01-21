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03:26, 21 января 2024Мир

Израиль ударил по лагерю беженцев в Газе

Al Jazeera: Израиль нанес новый удар по жилому дому в лагере для беженцев в Газе

Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по жилому дому в лагере для беженцев в городе Джабалия на севере сектора Газа. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera.

В результате атаки несколько человек погибли. Точное число жертв уточняется.

В декабре при ударе ЦАХАЛ по лагерю беженцев на севере сектора Газа погибли не менее 90 человек.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что конфликт Израиля и палестинского движения ХАМАС может продлиться до 2025 года. Израильский премьер также затронул возможное возвращение жителей эвакуированных населенных пунктов. Он подчеркнул готовность пересмотреть порядок предоставления финансовой помощи жителям Израиля, готовым вернуться в эвакуированные общины.

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      Марина Совина
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