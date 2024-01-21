Миф об опасности «неродной» зарядки для смартфона развеяли

Специалист Шутов развеял миф об опасности «неродной» зарядки для смартфона

Преподаватель кафедры КБ-1 «Защита информации» РТУ МИРЭА Василий Шутов в беседе с агентством «Прайм» рассказал, что использование «неродной» зарядки не принесет смартфону никакого вреда.

Проблема выбора блока питания возникла после того, как производители смартфонов перестали класть зарядное устройство в заводскую коробку. Владельцы гаджетов начали использовать более дешевые налоги.

По словам Шутова, «неродная» зарядка не принесет устройству никакого вреда. «Телефон не "перезарядится" при выборе более мощной зарядки. Смартфон просто не сможет взять больше, чем предусмотрел производитель», — уточнил он.

Исключение — использование недорогих блоков питания и тех, у которых отсутствуют сертификаты соответствия, подчеркнул специалист.

Ранее IT-эксперт Алексей Учакин назвал правила безопасной зарядки смартфонов. Эксперт отметил, что многие не знают о том, что зарядка гаджета в автомобиле может негативно сказаться на аккумуляторе.