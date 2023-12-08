Россиянам назвали правила безопасной зарядки смартфонов

IT-эксперт Учакин призвал не заряжать смартфоны в автомобиле

Батарея смартфонов работает на основе технологии литий-ионных аккумуляторов, которые, несмотря на эффективность, имеют ограниченное количество зарядов. Об этом в интервью «Газете.Ru» рассказал IT-эксперт Алексей Учакин.

«Это означает, что рано или поздно они потеряют свою способность хранить заряд, и время работы от батареи будет сокращаться», — подчеркнул специалист.

При этом, по словам Учакина, есть несколько факторов, которые могут ускорить данный процесс. Эксперт отметил, что многие не знают о том, что зарядка гаджета в автомобиле может негативно сказаться на аккумуляторе.

«Это связано с тем, что во время зарядки в автомобиле напряжение может колебаться, что неблагоприятно влияет на аккумулятор», — объяснил Алексей Учакин.

Кроме того, стоит обратить внимание на то, как человек заряжает свой гаджет. По словам Учакина, «идеально заряжать устройство, когда уровень заряда составляет около 20-30 процентов» и отключать зарядное устройство, когда заряд достигает 80-90 процентов. Как подчеркнул эксперт, зарядка телефона от 0 до 100 процентов может ухудшить состояние аккумулятора.

Высокие температуры также могут повредить батарею смартфона. К примеру, если человек оставит телефон на прямом солнечном свете или рядом с источников тепла, то это может вызвать перегрев и уменьшить срок службы аккумулятора, подытожил Учакин.

Ранее эксперт Александр Руснак заявил, что заряжать телефон не до полного аккумулятора, а до 80-90 процентов. Еще одним фактором, который может сократить «жизнь» аккумулятора гаджета, специалист назвал использование неоригинальных зарядных устройств. Он объяснил, что такие устройства не проходят необходимые сертификации и тщательные тесты.