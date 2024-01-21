Российским многодетным семьям захотели продлить льготу по ипотеке

Депутат Бессараб: многодетным семьям могут продлить льготу по ипотеке

Многодетным семьям в России могут продлить льготу по ипотеке. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«Мы ожидаем, что продлятся гарантии для многодетных семей по выплате ипотечного кредитования. Семьи с детьми, которые родились до 31 декабря 2023 года, еще имеют право подать соответствующую заявку до 1 июля 2024 года, но уже в плане основных мероприятий на этот год у правительства появилась задача по поручению президента разработать план по продлению этой выплаты и совершенствованию механизма. Поэтому предстоит много совместной работы на эту тему», — сообщила депутат.

Также Бессараб отметила, что существует ряд других инициатив, которые будут подняты в весеннюю сессию в Государственной Думе.

«Например, мы сейчас прорабатываем вопрос о возможности покупки семейного автомобиля для многодетных семей за счет средств материнского семейного капитала. Мы знаем, что есть определенные трудности, но надеемся их решить», — заключила она.

Ранее Бессараб рассказала, что отцам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком, будут наравне с матерями бесплатно предоставлять социальные гарантии по профессиональному обучению и повышению квалификации на востребованные на рынке труда специальности.

