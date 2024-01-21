Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
08:01, 21 января 2024Среда обитания

Российским многодетным семьям захотели продлить льготу по ипотеке

Депутат Бессараб: многодетным семьям могут продлить льготу по ипотеке

Фото: Unsplash

Многодетным семьям в России могут продлить льготу по ипотеке. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«Мы ожидаем, что продлятся гарантии для многодетных семей по выплате ипотечного кредитования. Семьи с детьми, которые родились до 31 декабря 2023 года, еще имеют право подать соответствующую заявку до 1 июля 2024 года, но уже в плане основных мероприятий на этот год у правительства появилась задача по поручению президента разработать план по продлению этой выплаты и совершенствованию механизма. Поэтому предстоит много совместной работы на эту тему», — сообщила депутат.

Также Бессараб отметила, что существует ряд других инициатив, которые будут подняты в весеннюю сессию в Государственной Думе.

«Например, мы сейчас прорабатываем вопрос о возможности покупки семейного автомобиля для многодетных семей за счет средств материнского семейного капитала. Мы знаем, что есть определенные трудности, но надеемся их решить», — заключила она.

Материалы по теме:
Владимир Путин объявил 2024 год в России Годом семьи. Что это значит?
Владимир Путин объявил 2024 год в России Годом семьи.Что это значит?
3 января 2024
Что изменится в России с 1 января? Повышение призывного возраста, пенсии и цены техосмотра: главные перемены в 2024 году
Что изменится в России с 1 января?Повышение призывного возраста, пенсии и цены техосмотра: главные перемены в 2024 году
26 декабря 2023

Ранее Бессараб рассказала, что отцам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком, будут наравне с матерями бесплатно предоставлять социальные гарантии по профессиональному обучению и повышению квалификации на востребованные на рынке труда специальности.

Что думаешь? Оцени!
      Алена Шевченко
      Комментарии отключены
      Последние новости

      На Украине увидели признаки скорой отставки Залужного. Почему Зеленский хочет убрать главкома ВСУ?

      Российским многодетным семьям захотели продлить льготу по ипотеке

      В России увеличилась выдача ипотеки на частные дома

      Журналист заявил об использовании Зеленским СВО для избавления от соперников

      Стало известно об улучшении позиций российской армии на артемовском направлении

      Фитнес-эксперт рассказал о ленивых активностях для поддержания формы

      Назван способ расторгнуть оформленный с кредитом договор страхования жизни

      Посол призвала Оттаву наладить отношения с окружением Трампа

      В Польше указали на обеспокоенность Киева популярностью сериала «Слово пацана»

      Раненый российский боец записал предсмертное видео и выжил

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше