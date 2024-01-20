В России появится льгота для отцов в декрете

Депутат Бессараб: отцы в декрете смогут бесплатно повысить квалификацию

Отцам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком, будут наравне с матерями бесплатно предоставлять социальные гарантии по профессиональному обучению и повышению квалификации на востребованные на рынке труда специальности. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«Дело в том, что как раз в преддверии Нового года на мое письмо ответило Правительство Российской Федерации. У нас раньше только мамы, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, имели это право. Достаточно долго пришлось биться за эту тему, но в конечном итоге мне дали положительный ответ. Я очень рада этому», — поделилась депутат.

С 1 января 2024 года в России вырос максимальный размер пособий по беременности и родам и уходу за детьми до полутора лет. Предельный размер пособия по беременности и родам подняли с 383 тысяч до 565 тысяч рублей. А выплаты по уходу за ребенком до полутора лет для работающих матерей составили максимум 49 тысяч рублей в месяц (33,2 тысячи рублей в 2023 году).

