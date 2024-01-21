На Украине приступили к сооружению рубежа обороны наподобие «линии Суровикина»

После провала контрнаступления Украина начала возводить новые оборонительные рубежи наподобие российской «линии Суровикина». Об этом сообщает The Telegraph.

Украина приступила к строительству собственных оборонительных сооружений на фоне возможного наступления российских войск. По данным газеты, новые укрепления начали возводиться на ключевых участках фронта, когда провал украинского контрнаступления стал очевидным.

Помимо линии фронта, укрепления также возводятся вдоль границ с Россией и Белоруссией. Журналисты The Telegraph отметили, что новые линии обороны ВСУ напоминают трехуровневую «линию Суровикина», состоящую из траншей, противотанковых заграждений и опорных пунктов.

«Линия Суровикина» — это обобщенное название обширной сети российских оборонительных укреплений: траншей, минных полей, колючей проволоки и огневых позиций, которые были возведены для отражения украинского наступления.

Ранее начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов не стал называть итоги контрнаступления вооруженных сил республики (ВСУ) катастрофой. «Сказать, что все хорошо — неправда. Сказать, что произошла катастрофа, тоже неправда», — отреагировал глава ГУР на фразу журналиста о том, что контрнаступление, о котором так много говорили в прошлом году, не достигло своих целей.