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04:46, 21 января 2024Мир

Кандидат в президенты Индонезии заявил об отсутствии у страны вечных друзей

Кандидат в президенты Субианто: у Индонезии нет вечных друзей и вечных врагов

Фото: Po1 Alexander Kubitza/Dod / Global Lookr Press

Министр обороны и лидирующий кандидат в президенты Индонезии Прабово Субианто заявил об отсутствии у страны постоянных друзей и «вечных врагов», а есть только постоянные интересы. Его слова приводит РИА Новости.

«Конкуренция между нациями жестока. Не думайте, что другие нации любят нас», — заявил он. Такое положение дел подталкивает Индонезию к стремлению защитить собственное благополучие и независимость, подчеркнул Субианто. Он добавил, что его страна должна иметь возможность самостоятельно распоряжаться своим богатством.

Субианто выразил мнение, что при правильном управлении Индонезия может стать мировой продовольственной корзиной. Он добавил, что его страна должна иметь возможность самостоятельно распоряжаться своим богатством.

Ранее президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что мир должен воспрепятствовать новой холодной войне.

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      Марина Совина
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