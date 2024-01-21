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17:22, 21 января 2024Спорт

Определилась победившая на чемпионате России по прыжкам команда фигуристов

Команда фигуриста Дмитрия Козловского выиграла чемпионат России-2024 по прыжкам

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Команда чемпиона Европы в парном катании Дмитрия Козловского выиграла чемпионат России 2024 года по прыжкам. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Победитель определился после пятого раунда, где команду Козловского представляли Иван Попов, Маргарита Базылюк и Лев Лазарев. Всего победители набрали 382,95 балла. Им противостояла команда бронзового призера Олимпиады-2020, чемпиона мира и Европы в парном катании Александра Галлямова.

Козловский на соревнованиях выступал в паре с Александрой Бойковой, его команду также представляли Софья Муравьева, Мария Гордеева, Евгений Семененко, Екатерина Чикмарева / Матвей Янченков и Дмитрий Алиев.

Чемпионат России по прыжкам проходит с 19 по 22 января в Москве. За победу команда-победитель получит 5 миллионов рублей.

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      Алексей Гусев
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