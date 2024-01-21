Отец пилота разбившегося в Афганистане самолета не знал о вылете сына

Отец пилота разбившегося в Афганистане самолета Falcon 10 не знал о вылете сына

Отец пилота самолета Falcon 10, который разбился в Афганистане, не знал о вылете сына, а потом отслеживал его путь на сайте Flightradar. Об этом он сообщил в разговоре с Telegram-каналом «Известия».

Родитель погибшего рассказал, что видел, как сын летел в Таиланд, однако на обратном пути, по его словам, было уже ничего не понятно. Отец пилота добавил, что это был обычный санитарный рейс.

В Росавиации сообщили, что поиски рухнувшего самолета продолжаются при помощи властей Афганистана и Таджикистана. В Министерстве гражданской авиации Индии, откуда воздушное судно вылетело изначально, сообщили о том, что лайнер был зарегистрирован в Марокко.

Маршрут самолета не был запланирован в воздушном пространстве Афганистана. Возможно, он отклонился от заданного курса по техническим причинам.

Ранее стали известны личности супружеской пары из России — пассажиров частного самолета, разбившегося в Афганистане.

Авиакатастрофа произошла ранее 21 января. Воздушное судно врезалось в гору в районе Зебак провинции Бадахшан.