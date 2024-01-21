Посол призвала Оттаву наладить отношения с окружением Трампа

Посол Канады в США призвала Оттаву наладить отношения с окружением Трампа

Посол Канады в США Кирстен Хиллман в эфире CBC заявила, что Оттава должна уже сейчас начать налаживать отношения с окружением экс-главы США Дональда Трампа, чтобы быть готовым к работе с ним в случае его избрания на пост президента.

По словам Хиллман, наладить контакты с окружением Трампа для властей Канады — очень важный шаг.

Дипломат отметила, что в год президентских выборов Оттава всегда должна быть готова к работе с новой американской администрацией, чтобы «представлять Канаду наилучшим образом» в двусторонних отношениях с Вашингтоном.

5 ноября сообщалось, что Трамп смог опередить действующего главу США по количеству избирателей в пяти из важнейших шести штатов. Это Аризона, Джорджия, Мичиган, Невада и Пенсильвания.

Новые выборы президента США намечены на 5 ноября 2024 года. Дональд Трамп и Джо Байден рассматриваются как главные кандидаты на пост лидера страны.