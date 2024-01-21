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14:25, 21 января 2024Россия

Путин встретится со студентами

Президент России Путин встретится со студентами

Фото: Gavriil Grigorov / Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин на следующей неделе встретится со студентами, сообщает журналист Павел Зарубин в Telegram.

Также глава государства примет участие в мероприятиях в рамках года семьи, а также по видеосвязи присоединится к церемонии заливки первого бетона на четвертом энергоблоке египетской АЭС «Эд-Дабаа».

В течение недели у российского лидера запланированы региональные поездки и международные контакты.

Ранее Путин по традиции окунулся в прорубь на Крещение.

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