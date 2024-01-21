Президент России Путин встретится со студентами

Президент России Владимир Путин на следующей неделе встретится со студентами, сообщает журналист Павел Зарубин в Telegram.

Также глава государства примет участие в мероприятиях в рамках года семьи, а также по видеосвязи присоединится к церемонии заливки первого бетона на четвертом энергоблоке египетской АЭС «Эд-Дабаа».

В течение недели у российского лидера запланированы региональные поездки и международные контакты.

Ранее Путин по традиции окунулся в прорубь на Крещение.