Песков: Путин окунулся в прорубь на Крещение в ночь с 18 на 19 января

Президент России Владимир Путин по традиции окунулся в прорубь на Крещение. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

«Да, традиционно он [Путин] это делал по случаю Крещения», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, окунался ли глава государства в прорубь в ночь на пятницу, 19 января.

Впервые Кремль сообщил об участии Путина в крещенских купаниях в 2018 году. Тогда президент окунулся в иордань на озере Селигер, в 2019 году сделал это в Подмосковье. В 2022 году Путин решил не окунаться в прорубь на Крещение в связи с эпидемиологической ситуацией в стране. По словам Пескова, в том году представители церкви не рекомендовали делать это из-за пандемии COVID-19. В 2023 году глава государства также окунулся в прорубь.

Православные христиане отмечают праздник Крещения Господня 19 января. Оно сопровождается купанием части верующих в купелях. Крещенские купания в 2024 году, в частности, отменили в Калининградской области и Белгороде.

