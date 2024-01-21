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00:45, 21 января 2024Россия

ПВО сбила беспилотник над Тульской областью

Минобороны: ПВО отразила атаку беспилотника над Тульской областью

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Система противовоздушной обороны (ПВО) отразила атаку беспилотника над Тульской областью. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

По предварительным данным, разрушений и пострадавших нет.

Ранее беспилотный летательный аппарат самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбили над территорией Смоленской области.

Вечером 20 января село Вишнево Беловского района Курской области попало под обстрел ВСУ. 17 января сообщалось о повреждении жилого частного дома в селе Свердликово Суджанского района украинским дроном-камикадзе.

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      Юлия Мискевич
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