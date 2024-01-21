ПВО сбила беспилотник над Тульской областью

Минобороны: ПВО отразила атаку беспилотника над Тульской областью

Система противовоздушной обороны (ПВО) отразила атаку беспилотника над Тульской областью. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

По предварительным данным, разрушений и пострадавших нет.

Ранее беспилотный летательный аппарат самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбили над территорией Смоленской области.

Вечером 20 января село Вишнево Беловского района Курской области попало под обстрел ВСУ. 17 января сообщалось о повреждении жилого частного дома в селе Свердликово Суджанского района украинским дроном-камикадзе.