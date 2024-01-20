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22:33, 20 января 2024Россия

Село в Курской области попало под обстрел ВСУ

Губернатор Старовойт: село в Курской области попало под обстрел ВСУ

Село Вишнево Беловского района Курской области попало под обстрел ВСУ, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт.

По его словам, в нескольких зданиях, в том числе в школе, выбиты стекла, никто из местных жителей не пострадал. Как только позволит обстановка, начнется восстановление поврежденных объектов, уточнил глава региона.

17 января Старовойт сообщил о повреждении жилого частного дома в селе Свердликово Суджанского района украинским дроном-камикадзе.

14 января украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на бригаду электриков, которые устраняли аварию в поселке Теткино Глушковского района региона. Одного рабочего госпитализировали с осколочным ранением.

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      Марина Совина
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