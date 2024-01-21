Раненый российский боец записал предсмертное видео и выжил

Раненый российский боец зачитал в предсмертном видео стих о Родине и выжил

Раненый российский боец в своем предсмертном видео продекламировал стих о Родине. Об этом пишет Telegram-канал «Военкоры русской весны».

Доброволец Константин Головин рассказал на камеру, что вколол себе две дозы мощного обезболивающего препарата, но «дальше ползти бессмысленно». После этого он сообщил товарищам, что не сможет к ним добраться, и под разрывы снарядов прочитал стих Игоря Талькова про «Несчастную Великую Россию». Однако страхи бойца не оправдались — Головин выжил.

Ранее в сети появились кадры, снятые разведывательным коптером, на которых видно, как российский боец с позывным Бабай выманил на себя беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) и уклонился от него, после чего дрон взорвался в паре метров от россиянина. Сам Бабай, комментируя произошедшее, объяснил, что «начал лупить» беспилотник, чтобы не задело его командира.