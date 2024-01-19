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15:39, 19 января 2024Россия

Уклонившегося от дрона-камикадзе российского бойца захотели наградить

Челябинское правительство: уклонившегося от дрона бойца предложили наградить

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Командир российского бойца с позывным Бабай, выманившего на себя украинский дрон-камикадзе, предложил представить военнослужащего к государственной награде. Об этом заявило правительство Челябинской области в Telegram.

Региональные власти рассказали, что Бабаю 46 лет. «Он благодарит обучившего его командира и передает послание любимой жене и привет родной Челябинской области», — говорится в сообщении.

Ранее в сети появились кадры, снятые разведывательным коптером, на которых видно, как Бабай выманил на себя беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) и уклонился от него, после чего дрон взорвался в паре метров от россиянина.

Сам Бабай, комментируя произошедшее, объяснил, что «начал лупить» беспилотник, чтобы не задело его командира. «Три штуки я уронил», — рассказал он.

В декабре 2023 года появилось видео, на котором российский военнослужащий, спасая тяжелораненого товарища, увернулся от двух сброшенных с дрона гранат. После этого боец по рации запросил эвакуацию.

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      Сергей Истомин
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