При спасении раненого товарища российский боец увернулся от двух гранат с дрона

Российский боец попытался спасти раненого товарища из-под обстрела в зоне СВО

Российский боец, пытаясь спасти раненого товарища из-под обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции (СВО), увернулся от двух гранат, выпущенных с дрона. Произошедшее попало на видео, его опубликовал Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» (РВ).

Как видно на попавших в сеть кадрах, военнослужащий тащит напарника на себе, пока их не замечает вражеский дрон. Солдат отвлекает его внимание на себя и дважды уворачивается от сброшенных снарядов, после чего пытается по рации вызвать эвакуацию.

После этого дрон переключается на лежащего в поле тяжелораненого бойца. Тем не менее гранаты не попадают точно по нему, а падают рядом, и даже после взрывов военный продолжает двигаться.

«Судьба парней всё также неизвестна, но в итоге враг не опубликовал кадры их гибели, потому надеемся, что они выжили», — пишет «РВ».

Днем ранее на видео попал момент попадания фугасной авиабомбы по танку ВСУ на Запорожском направлении. После подрыва бронетехники образовался столб дыма, по форме напоминающий ядерный гриб.