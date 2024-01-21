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17:14, 21 января 2024Культура

Рэпера Baby Melo выпустили из спецприемника после задержания на концерте

15-летнего рэпера Baby Melo выпустили из спецприемника после задержания

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

15-летнего российского рэпера Baby Melo (настоящее имя — Гога Меладзе) выпустили из Центра временного содержания для несовершеннолетних спустя сутки после того, как его и его коллегу, исполнителя Badri (настоящее имя — Орхан Ахмедов), задержали во время концерта в Санкт-Петербурге. Об этом в своем Telegram сообщил телеканал «78».

Мать артиста назвала произошедшее беспределом.

«Ему в лобешник засветили на концерте электронкой. Случайно сказал слово. Все было запикано! Даже плохие слова не матерные были запиканы! Ему прилетает в лоб, выходит его товарищ (Badri — прим. «Ленты.ру»), говорит слово — не он говорит! В итоге его просто забирают. Я лечу с пересадками из другой страны, чтобы забрать его из приемника. Ни один полицейский мне не позвонил», — рассказала родительница музыканта.

Мать Меладзе также отметила, что глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина неравнодушна к ее сыну — осенью прошлого года общественница обратила на музыканта внимание и призвала привлечь его к ответственности за пропаганду наркотиков.

«Мы будем разбираться в ситуации. Привет этой женщине [Мизулиной] с тяжелой судьбой, которая пытается хайпить за счет ребенка и за счет рэперов. Если у нее психологическая травма и ей не нравятся подростки, пускай она обратится к психиатру», — заявила родительница артиста.

Ранее сообщалось, что рэперов задержали во время концерта в Санкт-Петербурге из-за жалоб граждан.

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      Анастасия Астахова
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