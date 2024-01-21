Объяснено задержание рэперов на концерте в Петербурге

МВД: рэперов Baby Melo и Badri задержали на концерте в Петербурге из-за жалоб

Рэперов Гогу Меладзе (Baby Melo) и Орхана Ахмедова (Badri) задержали во время концерта в Санкт-Петербурге из-за жалоб граждан. Ситуацию объяснили сотрудники регионального управления МВД, передает «Подъем».

«Поступило сообщение от граждан, что у дома 44 по Кондратьевскому проспекту молодые люди нарушают общественный порядок, громко и нецензурно выражаются, по внешнему виду находятся в состоянии опьянения», — заявили представители ведомства.

Отмечается, что после прибытия на место полицейские задержали 23 человека в возрасте от 15 до 18 лет. На них составили протоколы за распитие спиртного в неположенном месте и мелкое хулиганство. Затем всех, кроме одного, передали родителям. За последним из молодых людей не приехали представители, из-за чего он был направлен в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей.

Ранее стало известно, что полицейские надели наручники на Baby Melo и Badri прямо на сцене клуба «Гигант-холл». После этого музыкантов отвели в автозак и доставили в отделение.