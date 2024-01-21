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13:03, 21 января 2024Силовые структуры

Полицейские задержали 23 российских подростков на рэп-концерте

В Петербурге полиция задержала 23 подростков на рэп-концерте

Фото: Unsplash

В Санкт-Петербурге полицейские задержали на концерте рэперов 23 подростков в возрасте 15-18 лет. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД России.

Молодых людей доставили в отдел полиции после жалобы на нарушение общественного порядка от местных жителей. В отношении задержанных составили административные протоколы по статьям о распитии алкоголя, появлении в общественных местах в состоянии опьянения, нахождении в состоянии опьянения несовершеннолетних, а также мелком хулиганстве.

После этого несовершеннолетних передали их официальным представителям. Подростка, за которым не приехали, направили в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей.

Ранее сообщалось, что на концерте задержали и исполнителей — реперов Baby Melo и Badri. Причиной, по словам отца одного из артистов, стало околоматерное слово.

Осенью 2023 года на Baby Melo обратила внимание глава Лиги безопасности интернета Екатерина Мизулина. Она также попыталась привлечь рэпера к ответственности за пропаганду наркотиков.

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      Илона Палей
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