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13:41, 21 января 2024Среда обитания

Россиян предупредили о погодных аномалиях

Вильфанд предупредил россиян о погодных аномалиях

Фото: Unsplash

На территории некоторых регионов РФ ожидаются погодные аномалии. Об этом рассказал руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает RT.

По словам синоптика, сильная и неприятная аномалия произойдет на юге европейской части России: в Краснодарском крае, на Ставрополье, в Крыму и Ростовской области. «Там очень сильные колебания температуры, которые приведут к очень сильным осадкам. Причем в разном виде», — рассказал Вильфанд.

Эксперт отметил, что в Сочи также пройдет мощный дождь, а в предгорьях и горах — сильный снег. Вильфанд уточнил, что такие осадки могут привести к лавинной опасности. Кроме того, снег и метель при ветре до 20 метров в секунду ожидаются в Ленинградской, Псковской и Новгородской областях. В Санкт-Петербурге с 23 января начнется повышение температуры, из-за чего может возникнуть гололед.

Ранее Вильфанд спрогнозировал приход новой оттепели в Москву. В столице должно потеплеть к середине следующей недели.

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      Александра Качан
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