Теннисист Рублев победил де Минаура и вышел в четвертьфинал Australian Open

Российский теннисист Андрей Рублев вышел в четвертьфинал Australian Open 2024 года. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В четвертом круге отечественный спортсмен встречался с австралийцем Алексом де Минауром. Матч завершился победой Рублева в пяти сетах со счетом 6:4, 6:7 (5:7), 6:7 (4:7), 6:3, 6:0. Игра продолжалась 4 часа и 14 минут.

Рублев — пятая ракетка мира. В следующем матче 26-летний теннисист сыграет с итальянцем Янником Синнером.

Действующим победителем турнира является серб Новак Джокович. В финале 2023 года он оказался сильнее грека Стефаноса Циципаса со счетом 6:3, 7:6 (4), 7:6 (5).