Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Алекс де Минор
2:3
Завершен
Андрей Рублёв
Australian Open (м)
Торпедо
3:2
Завершен
ЦСКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
Металлург Мг
2:1
2-й период
live
Северсталь
Фонбет Чемпионат КХЛ
Ак Барс
Сегодня
17:00 (Мск)
Спартак
Фонбет Чемпионат КХЛ
Локомотив
Сегодня
17:00 (Мск)
Авангард
Фонбет Чемпионат КХЛ
Борнмут
Сегодня
19:30 (Мск)
Ливерпуль
Англия - Премьер-лига|21-й тур
15:35, 21 января 2024Спорт

Рублев вышел в четвертьфинал Australian Open

Теннисист Рублев победил де Минаура и вышел в четвертьфинал Australian Open

Фото: Andrey Rublev / Reuters

Российский теннисист Андрей Рублев вышел в четвертьфинал Australian Open 2024 года. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В четвертом круге отечественный спортсмен встречался с австралийцем Алексом де Минауром. Матч завершился победой Рублева в пяти сетах со счетом 6:4, 6:7 (5:7), 6:7 (4:7), 6:3, 6:0. Игра продолжалась 4 часа и 14 минут.

Рублев — пятая ракетка мира. В следующем матче 26-летний теннисист сыграет с итальянцем Янником Синнером.

Действующим победителем турнира является серб Новак Джокович. В финале 2023 года он оказался сильнее грека Стефаноса Циципаса со счетом 6:3, 7:6 (4), 7:6 (5).

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Борисова
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «Нехватка ощутима». Глава разведки Украины признал невозможность воевать дальше без мобилизации

      Названо самое популярное жилье у россиян

      В МИД России назвали варварством ракетный удар по Донецку

      На Украине сообщили о взрывах в Кропивницком

      Рублев вышел в четвертьфинал Australian Open

      Минобороны сообщило о третьей сбитой ракете у Крыма

      В Севастополе второй раз за день объявили воздушную тревогу

      Литва передаст Украине больше бронетехники и боеприпасов

      Украина атаковала российский регион дронами-камикадзе

      На российской трассе рейсовый микроавтобус с пассажирами съехал в кювет

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше