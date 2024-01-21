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23:56, 21 января 2024Спорт

Рыболовлев задумался о продаже «Монако»

Дмитрий Рыболовлев задумался о продаже «Монако»

Фото: Eric Gaillard / Reuters

Российский бизнесмен Дмитрий Рыболовлев задумался о продаже футбольного клуба «Монако». Об этом сообщает РБК.

Представитель семейного офиса миллиардера заявил, что тот начал процесс изучения стратегических возможностей в отношении своей доли в клубе. Это произошло после обращения от потенциально заинтересованных сторон.

В качестве эксклюзивного финансового консультанта по этому вопросу привлечена компания Raine Group (Raine). При этом подчеркивается, что нет никаких гарантий того, что после проведенного анализа произойдет какая-либо сделка.

Рыболовлев приобрел контрольный пакет акций «Монако» в 2011 году, в 2017-м команда выиграла чемпионат Франции. В составе монегасков выступает полузащитник сборной России Александр Головин.

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      Алексей Гусев
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