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23:48, 21 января 2024Россия

Сбитый на остановке в Москве пешеход погиб

Прокуратура Москвы: сбитый на Перовском шоссе пешеход погиб на месте

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Пешеход, которого автомобиль сбил на остановке в Москве, погиб на месте. Об этом сообщает прокуратура столицы в Telegram-канале.

По данным ведомства, пешеход погиб от полученных телесных повреждений. Уточняется, что водитель и пассажир госпитализированы. Ход проверки контролирует прокуратура Юго-Восточного административного округа.

Вечером 21 января автомобиль врезался в мачту городского освещения, сбив человека на остановке на Перовском шоссе в Москве. Уточняется, что инцидент произошел в районе дома №10.

Ранее в подмосковном Можайске маршрутка сбила 99-летнюю пенсионерку.

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      Юлия Мискевич
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