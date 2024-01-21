В Москве автомобиль врезался в столб и сбил человека на остановке

Дептранс: в Москве автомобиль врезался в мачту освещения и сбил человека

Автомобиль врезался в мачту городского освещения, сбив человека на остановке на Перовском шоссе в Москве. Об этом сообщает департамент транспорта столицы в своем ы-канале.

Уточняется, что инцидент произошел в районе дома №10. Информация о пострадавших устанавливается, на месте работают специалисты.

Ранее в Москве на улице Поликарпова произошла авария — на дороге столкнулись два Mercedes и один автомобиль такси.

В декабре такси влетело в древнюю Китайгородскую стену в центре Москвы. Авария произошла рядом с домом №6 по улице Варварка. После того как машина врезалась в кирпичную стену, она загорелась.