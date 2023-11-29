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11:56, 29 ноября 2023Россия

Под Москвой маршрутка сбила 99-летнюю пенсионерку

В Можайске маршрутка сбила 99-летнюю пенсионерку, ее госпитализировали

В подмосковном Можайске маршрутка сбила 99-летнюю пенсионерку. Об этом сообщила прокуратура Московской области в Telegram-канале.

По информации надзорного ведомства, авария произошла в понедельник, 27 ноября. Тогда водитель маршрутки наехал на пожилую женщину во время поворота, ее госпитализировали. Более подробных данных о состоянии женщины не приводится.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшее тяжкий вред здоровью потерпевшей. Прокуратура проводит проверку, она также опубликовала момент ДТП.

Ранее на юге Москвы водитель за рулем Lexus сбил двух девушек, которые переходили дорогу по пешеходному переходу. Авария произошла на Большой Тульской улице. Пешеходы, на которых наехал автомобиль, переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Их госпитализировали.

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      Анастасия Шейкина
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