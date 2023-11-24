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11:01, 24 ноября 2023Россия

В Москве Lexus сбил двух девушек на пешеходном переходе

Lexus сбил двух девушек на переходе на Большой Тульской улице в Москве

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

На юге Москвы водитель за рулем Lexus сбил двух девушек, которые переходили дорогу по пешеходному переходу. Об этом сообщила столичная Госавтоинспекция в Telegram-канале.

По информации ГИБДД, авария произошла на Большой Тульской улице. Пешеходы, на которых наехал автомобиль, переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Их госпитализировали. Более подробных данных о состоянии девушек не приводится.

«В обстоятельствах произошедшего разбираются сотрудники Госавтоинспекции, по факту дорожной аварии проводится проверка», — сообщили в Госавтоинспекции.

Mash в Telegram-канале впоследствии сообщил, что Lexus принадлежит директору Балаковской атомной электростанции, которая находится в Саратовской области. За рулем иномарки был личный водитель директора АЭС — он не заметил пешеходов, которые неожиданно появились на дороге.

Ранее в Москве автомобиль такси врезался в стоявшую в тоннеле машину и сбил двух человек. Авария попала на видео.

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      Анастасия Шейкина
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