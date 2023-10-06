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07:57, 6 октября 2023Россия

В Москве такси врезалось в стоящее в тоннеле авто и сбило двух человек

В тоннеле в Москве машина врезалась в стоящее авто и сбила двух человек

В Москве автомобиль такси врезался в стоящую в тоннеле машину и сбил двух человек. Об этом сообщил столичный Дептранс в Telegram-канале.

«На месте работают оперативные службы города.Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение не затруднено», — сообщили в департаменте.

Там также опубликовали кадры момента аварии, на которых видно, как такси въезжает в стоящее авто и наезжает на двух находящихся рядом человек.

Ранее в Москве автомобиль загорелся на выезде из Алабяно-Балтийского тоннеля и попал на видео. На представленном видеоролике видно, как легковушка, находящаяся на дороге, объята огнем. Другие автомобилисты ее объезжают. На помощь водителю приходит мужчина, управляющий поливомоечной машиной.

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    Анастасия Шейкина
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