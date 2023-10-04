В Москве автомобиль загорелся на выезде из тоннеля и попал на видео

В Москве автомобиль загорелся на выезде из Алабяно-Балтийского тоннеля

В Москве автомобиль загорелся на выезде из Алабяно-Балтийского тоннеля и попал на видео. Соответствующие кадры опубликовало издание Baza в Telegram-канале.

На представленном видеоролике видно, как легковушка, находящаяся на дороге, объята огнем. Другие автомобилисты ее объезжают. На помощь водителю приходит мужчина, управляющий поливомоечной машиной.

По сведениям Baza, коммунальщик успел быстрее пожарных и потушил пылающую машину. В результате происшествия никто не пострадал.

Как пишет РЕН ТВ со ссылкой на источник, пламя полностью уничтожило легковушку. Собеседник издания пояснил, что в результате возгорания машины пострадал один человек.

Из-за происшествия движение из Алабяно-Балтийского тоннеля оказалось затруднено. Водителей призвали выбирать пути объезда.

В августе сообщалось, что автомобиль «Яндекс.Такси» загорелся на Третьем транспортном кольце.