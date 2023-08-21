Машина «Яндекс.Такси» загорелась в Москве

Очевидцы: автомобиль «Яндекс.Такси» загорелся на Третьем транспортном кольце

Автомобиль загорелся на Третьем транспортном кольце (ТТК) в Москве. Об этом «Ленте.ру» сообщили очевидцы.

По их словам, горит машина сервиса «Яндекс.Такси», на дороге столкнулись несколько машин, на месте инцидента находятся пожарные.

Как уточнили агентству «Москва» в пресс-службе столичного Департамента транспорта, возгорание автомобиля произошло на внутренней стороне ТТК в районе Нижегородской эстакады. Движение ограничено, по внутренней стороне ТТК осуществляется по одной правой полосе, по внешней стороне — по двум правым полосам. На месте работают оперативные службы.