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23:34, 21 августа 2023Россия

Машина «Яндекс.Такси» загорелась в Москве

Очевидцы: автомобиль «Яндекс.Такси» загорелся на Третьем транспортном кольце

Автомобиль загорелся на Третьем транспортном кольце (ТТК) в Москве. Об этом «Ленте.ру» сообщили очевидцы.

По их словам, горит машина сервиса «Яндекс.Такси», на дороге столкнулись несколько машин, на месте инцидента находятся пожарные.

Как уточнили агентству «Москва» в пресс-службе столичного Департамента транспорта, возгорание автомобиля произошло на внутренней стороне ТТК в районе Нижегородской эстакады. Движение ограничено, по внутренней стороне ТТК осуществляется по одной правой полосе, по внешней стороне — по двум правым полосам. На месте работают оперативные службы.

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    Марина Совина
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