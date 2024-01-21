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14:31, 21 января 2024Бывший СССР

Слуцкий назвал обстрел ДНР попыткой Украины показать Западу сопротивление РФ

Слуцкий: убийства в ДНР — это попытка Украины показать Западу сопротивление РФ

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Лидер партии ЛДПР и кандидат в президенты России Леонид Слуцкий отреагировал на обстрел Донецка, жертвами которого стали 18 человек. Своим мнением он поделился в Telegram-канале.

Политик заявил о том, что лишение жизни мирных жителей Донецкой народной республики (ДНР) — это попытка Украины продемонстрировать Западу сопротивление РФ. Парламентарий также принес соболезнования родным и близким пострадавших.

«Опасаясь сокращения притока денег от своих западных господ, укронацисты пытаются через террористические акты продемонстрировать хоть какую-то способность сопротивления нашей армии. Подлые маневры не останутся без ответа. Каждый причастный будет найден», — написал Слуцкий.

Ранее стало известно, что ВСУ выпустили не менее шести снарядов калибра 155-миллиметров по микрорайону Текстильщик в Донецке. Под удар попали торговые ряды и магазины. Жертвами обстрела стали 18 человек.

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      Анастасия Астахова
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