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19:45, 21 января 2024Спорт

«Спартак» потерпел восьмое поражение в последних девяти матчах КХЛ

«Спартак» проиграл «Ак Барсу» в матче регулярного чемпионата КХЛ

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Московский «Спартак» на выезде проиграл казанскому «Ак Барсу» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в воскресенье, 21 января. Основное время матча завершилось со счетом 3:3. В составе победителей голами отметились Дмитрий Кагарлицкий, Артем Лукоянов и Илья Сафонов. У красно-белых дубль на свой счет записал Максим Цыплаков, а Илья Ковальчук голом на последних минутах спас гостей от поражения в основное время. В овертайме зрители не увидели заброшенных шайб, а в серии буллитов сильнее были хозяева.

«Спартак» потерпел восьмое поражение в последних девяти матчах, команда с 70 очками занимает четвертое место в Западной конференции. «Ак Барс» имеет в активе 64 очка и находится на шестой позиции в Восточной конференции.

«Спартак» в следующем матче 23 января на чужой площадке сыграет с московским «Динамо». «Ак Барс» спустя день на чужой площадке встретится с «Автомобилистом».

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      Алексей Гусев
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