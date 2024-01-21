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11:12, 21 января 2024Силовые структуры

Стали известны подробности о разбившемся в Афганистане самолете

Росавиация: разбившийся в Афганистане самолет выполнял чартерный рейс

Разбившийся в Афганистане самолет Falcon 10 выполнял чартерный санитарный рейс. Об этом сообщает Росавиация в своем Telegram-канале.

Самолет выполнял рейс по маршруту Гая (Индия) — Ташкент (Узбекистан) — Жуковский (Россия). Местом вылета был был таиландский аэропорт Утапао.

Ранее агентство Aamaj News сообщило, что пассажирский самолет, направлявшийся из Индии в Россию, разбился на территории Афганистана. По данным агентства, воздушное судно врезалось в гору в районе Зебак провинции Бадахшан. На борту находились шесть человек, двое из них — россияне.

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      Илона Палей
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