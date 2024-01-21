В России высказались о взятии села Крахмальное под Харьковом

Сенатор Климов назвал взятие села Крахмальное результатом движения войск вперед

Взятие российскими силами села Крахмальное в Харьковской области стало результатом продвижения войск вперед, считает заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. В разговоре с «Лентой.ру» он высказался о переходе под контроль России этого населенного пункта.

«Сейчас у нас идет так называемая активная оборона. Она предполагает определенное движение вперед, чтобы улучшать свои стратегические позиции. (...) Это направление важно прежде всего тем, что мы обеспечиваем большую безопасность жителей приграничных регионов Российской Федерации, которые постоянно обстреливаются украинской военщиной. Смыслом этого движения вперед является обеспечение безопасности наших граждан и объектов гражданской инфраструктуры», — поделился мнением сенатор.

21 января Министерство обороны сообщило, что российские военные взяли под контроль населенный пункт Крахмальное в Харьковской области. «На купянском направлении в результате успешных активных действий подразделений "Западной" группировки войск освобожден населенный пункт Крахмальное», — рассказали в ведомстве.

Представитель командования сухопутных войск Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владимир Фитьо подтвердил потерю села. По его словам, украинские военные «отошли на более подготовленные рубежи». Он добавил, что Крахмальное не имеет большого стратегического значения.