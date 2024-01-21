Украина атаковала российский регион дронами-камикадзе

Губернатор Гладков: Шебекинский городской округ атаковали дроны-камикадзе ВСУ

В Шебекинском городском округе несколько населенных пунктов подверглись атаке дронами-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор Белгородской области в Telegram-канале.

«В хуторе Балки в результате взрыва загорелся экскаватор. В хуторе Терезовка атаке подвергся гражданский автомобиль», — перечислил последствия атаки губернатор.

По его данным, в результате атаки ВСУ никто не пострадал. На местах происшествия работают сотрудники оперативных служб региона.

Днем ранее, 20 января, ВСУ атаковали дроном-камикадзе село Колотиловка Краснояружского района — с устройства сбросили осколочный боеприпас. В результате атаки среди жителей никто не пострадал.

В октябре 2022 года в восьми регионах России, в том числе в Белгородской области, был введен средний уровень реагирования. Он предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.