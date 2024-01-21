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20:58, 21 января 2024Мир

В Финляндии выступили против двойного гражданства для россиян

Президент Финляндии Ниинисте выступил против двойного гражданства для россиян

Фото: Pius Koller / Globallookpress.com

Президент Финляндии Саули Ниинисте выступил против предоставления финского паспорта гражданам стран, где не признается двойное гражданство. Речь идет в том числе о россиянах, передает ТАСС.

Ниинисте отметил, что данный вопрос поднимался еще в 2013 году. «Я уже тогда предлагал перейти к взаимности, то есть предоставлять гражданство только людям из стран, которые взаимно признают двойное гражданство уехавших туда финнов. Россия не признает двойного гражданства», — пояснил он.

Глава государства добавил, что не одобряет идею забирать у россиян финский паспорт задним числом. По словам Ниинисте, в международном праве и финской правовой системе гражданство и его потеря считаются как «нечто священное».

Ранее стало известно, что Финляндия планирует построить дополнительные ограждения на границе с Россией. Мера призвана предотвратить незаконное проникновение в страну.

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      Александра Качан
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