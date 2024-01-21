В Финляндии выступили против двойного гражданства для россиян
Президент Финляндии Саули Ниинисте выступил против предоставления финского паспорта гражданам стран, где не признается двойное гражданство. Речь идет в том числе о россиянах, передает ТАСС.
Ниинисте отметил, что данный вопрос поднимался еще в 2013 году. «Я уже тогда предлагал перейти к взаимности, то есть предоставлять гражданство только людям из стран, которые взаимно признают двойное гражданство уехавших туда финнов. Россия не признает двойного гражданства», — пояснил он.
Глава государства добавил, что не одобряет идею забирать у россиян финский паспорт задним числом. По словам Ниинисте, в международном праве и финской правовой системе гражданство и его потеря считаются как «нечто священное».
Ранее стало известно, что Финляндия планирует построить дополнительные ограждения на границе с Россией. Мера призвана предотвратить незаконное проникновение в страну.