В Финляндии выступили против двойного гражданства для россиян

Президент Финляндии Ниинисте выступил против двойного гражданства для россиян

Президент Финляндии Саули Ниинисте выступил против предоставления финского паспорта гражданам стран, где не признается двойное гражданство. Речь идет в том числе о россиянах, передает ТАСС.

Ниинисте отметил, что данный вопрос поднимался еще в 2013 году. «Я уже тогда предлагал перейти к взаимности, то есть предоставлять гражданство только людям из стран, которые взаимно признают двойное гражданство уехавших туда финнов. Россия не признает двойного гражданства», — пояснил он.

Глава государства добавил, что не одобряет идею забирать у россиян финский паспорт задним числом. По словам Ниинисте, в международном праве и финской правовой системе гражданство и его потеря считаются как «нечто священное».

Ранее стало известно, что Финляндия планирует построить дополнительные ограждения на границе с Россией. Мера призвана предотвратить незаконное проникновение в страну.