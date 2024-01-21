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23:16, 21 января 2024Из жизни

В Подмосковье спасли провалившегося в колодец лабрадора

В Ногинске спасли провалившегося в колодец с ледяной водой лабрадора

Фото: Unsplash

В подмосковном Ногинске спасли лабрадора, провалившегося в канализационный колодец с ледяной водой. Об этом сообщает Telegram-канал «Мособлпожспаса».

Уточняется, что местная жительница вышла гулять с псом. Во время прогулки лабрадор наступил на люк и провалился в четырехметровый колодец — он был на полметра заполнен водой и сильно замусорен. Женщина вызвала экстренные службы, так как не смогла достать пса сама.

Прибывшие на место сотрудники «Мособлпожспаса» вытащили питомца — один из спасателей спустился в гидрокостюме, чтобы перевязать пса веревкой, после чего его вытащили. Лабрадора вернули хозяйке, он не пострадал.

Ранее в городе Зеленодольск в Республике Татарстан провели операцию по спасению собаки, примерзшей ко льду на реке Волга.

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      Юлия Мискевич
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