В России проиндексируют пенсии самозанятым

Минтруд захотел индексировать пенсии и выплачивать пособия самозанятым

Минтруд предложил исключить самозанятых пенсионеров, уплачивающих добровольные взносы на обязательное пенсионное страхование, из списка работающих граждан. Об этом сообщают «Известия».

Отмечается, что министерство подготовило поправки в федеральный закон об обязательном пенсионном страховании.

Также нововведения предполагают возможность того, что самозанятые смогут получать пособия по уходу за инвалидом I группы, ребенком-инвалидом или за нетрудоспособным человеком. На данный момент законопроект находится на стадии межведомственного согласования.

В ноябре заслуженный юрист России Иван Соловьев анонсировал повышений пенсии у 32 миллионов россиян в 2024 году и напомнил, что размер фиксированной выплаты к страховой пенсии вырастет на 1 572 рубля.