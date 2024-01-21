В российском городе кондуктор удерживал в автобусе школьницу из-за денег

В Сыктывкаре возбудят дело против кондуктора, удерживавшего в автобусе ребенка

В Сыктывкаре возбудят уголовное дело в отношении кондуктора, который удерживал в автобусе 12-летнюю школьницу из-за того, что у той не было на банковской карте достаточно денег для оплаты проезда. Об этом в Telegram пишет пресс-служба Следственного комитета (СК) России.

Сообщается, что кондуктор не давал ребенку выйти из транспорта, пока за ней не приехал отец. «В следственном управлении СК России по Республике Коми по данному факту организована процессуальная проверка», — говорится в сообщении.

Отмечается, что руководителю управления СК по Республике Коми Андрею Исаеву было поручено возбудить уголовное дело и представить доклад об установленных обстоятельствах. Ход расследования будет поставлен на контроль в центральном аппарате СК.

Ранее жительница Новосибирска обвинила кондуктора автобуса в нападении. По ее словам, она пыталась оплатить проезд банковской картой, но та не сработала, наличных денег у нее не оказалось, из-за чего кондуктор начала на нее кричать. Женщина заверила, что выйдет на следующей остановке, а затем получила толчок в спину.