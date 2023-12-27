Россиянка обвинила кондуктора автобуса в нападении из-за неработающей карты

Жительница Новосибирска обвинила кондуктора в нападении из-за неработающей карты

Жительница Новосибирска обвинила кондуктора пассажирского автобуса в нападении из-за неработающей банковской карты. Об этом россиянка рассказала Ngs.ru.

Как рассказала женщина, утром 22 декабря она попыталась расплатиться в автобусе № 57 банковской картой, которая не сработала, а наличных денег с собой у нее не оказалось. Россиянка утверждает, что из-за этого кондуктор начала кричать на нее.

По словам пассажирки, когда она заверила, что выйдет на следующей остановке, и повернулась к дверям, то якобы получила пинок в спину. «Я в прямом смысле этого слова вылетела из автобуса на людей, которые планировали заходить в него. Двери закрылись, и автобус поехал дальше», — заявила она.

В пассажирской компании, обслуживающей автобус, журналистами издания отказались комментировать инцидент, однако там возмутились, что россиянка не обратилась к ним.

Также сообщается, что пассажирка написала заявление в полицию. В региональном МВД автору материала подтвердили это. Помимо этого женщина пожаловалась в новосибирский департамент транспорта, где, по словам россиянки, ей сообщили, что кондуктору сделали выговор и лишили 25 процентов премии.

Ранее в Екатеринбурге россиянин с ребенком в руках набросился на водителя автобуса, запретившего ему сесть на место кондуктора. На кадрах с конфликтом видно, как пассажир, держа маленького мальчика, наносит удары водителю общественного транспорта и требует, чтобы тот вышел из автобуса. При этом в салоне есть еще несколько свободных мест. По словам очевидицы, в результате агрессивный пассажир сел на пустое кресло и заявил, что поедет до конца маршрута, где «разберется» с водителем.